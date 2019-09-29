يوفنتوس يلاحق لاعب ريال مدريد المغربي

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى التوقيع مع المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار حالياً إلى بروسيا دورتموند.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأحد، إلى أن اليوفنتوس يعاني من نقص واضح على مستوى لاعبي الأطراف، مما يجبر إدارته على التفكير في جلب أسماء جديدة بالفترة القادمة.

ويلعب حكيمي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر تحت قيادة لوسيان فافر، ليخطف أنظار مسؤولي اليوفي بعد تألقه اللافت مع فريقه الألماني بالفترة الأخيرة.

ويرتبط حكيمي بعقد رسمي مع الريال حتى صيف 2021.