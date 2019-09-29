وظائف شاغرة لحديثي التخرج في شركة المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المراعي، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للرجال حديثي التخرج؛ للعمل بالشركة في مدن «الدمام، جدة، حائل، وخميس مشيط».

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة تحت مسمى « موظف مُحاسبة Accounting Officer » .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدبلوم في تخصص « المحاسبة، المالية» أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة.

وأضافت أنه يُشترط إجادة اللغة الإنجليزية « تحدثاً وكتابةً » ، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي، وتوافر مهارات التواصل ممتازة.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/30هـ الموافق 2019/09/29م، من خلال الرابط التالي هنــــــا .