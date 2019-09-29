فريق إي دي للسيارات يعزز صفوفه بالفرنسي ديلوناي قبل رالي القصيم

محمد السعران(صدى):

أنهى فريق إي دي السعودي للسيارات والدراجات النارية التعاقد مع الفرنسي ديلوناي سيباستيان ليكون مساعدًا لقائد الفريق عيسى الدوسري، والذي يستعد للمشاركة في رالي القصيم ـ الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية ـ، حيث سيقام خلال الفترة من 17 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

وجاء اختيار الفرنسي سيباستيان من بين عدة أسماء، ولما يتمتع به من مقومات وخبرات فنية ساهم في تحقيق عدد من الإنجازات الدولية في مشاركاته السابقة.

وسبق للفرنسي (38 عامًا) المشاركة بأكثر من 100 رالي وتحقيق بطولة العالم للراليات عامي 2013، و2015 فئة ” T3 ” وبطولة العالم 2016 ” T2 “، إضافة إلى مشاركته مع عدد من الأبطال منهم لوك ألفاند، وبيير لارتيج، وهاري هانت، وإريك فان لون.

ويستعد الفريق السعودي للمشاركة في رالي القصيم، إذ يدخل عيسى الدوسري مع مساعده الفرنسي، فيما يشارك عبدالله الحريز مع ملاحه علي حسن عبيد.

من جانبه، أكد بطل رالي حائل في نسختيه الأخيرتين عيسى الدوسري إلى أن الفريق يطمح للمنافسة على المراكز الأولى، مبينًا أن الفريق أنهى كامل استعداداته الفنية والجوانب اللوجستية للمشاركة في الحدث المنتظر.

وتوّقع الدوسري أن يحقق رالي القصيم نتائج مميزة، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من المسؤولين، معتبرًا أن المنطقة غنية بالتضاريس المتنوعة وهذا ما سيتيح الفرصة أمام السائقين لزيادة التنافس وإظهار إمكانياتهم الفنية.

واعتبر الدوسري أن مشاركته تأتي استعدادًا لعدد من الاستحقاقات الدولية المقبلة والتي يطمح إلى الوصول للجاهزية الكاملة قبل اقترابها، مشيرًا أن رالي القصيم سيشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظير الشعبية الكبيرة لرياضة السيارات في المنطقة، متمنيًا التوفيق لكافة السائقين.