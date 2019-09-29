فتيات يرتكبن مخالفات شرعية ومرورية وللذوق العام (فيديو)
كشف مقطع فيديو، عن قيام فتيات بالعاصمة الرياض، بمخالفات شرعية وقانونية وكذلك للذوق العام.
وأوضع المقطع، الفتيات وهن يخرجن أجسامهن من المركبة ويرقصن على أنغام الموسيقى وسط طريق عام بالرياض.
وأثار المقطع، استنكار وغضب وجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ارتكاب الفتيات أكثر من مخالفة.
يشار إلى أن المادة الثالثة من لائحة الذوق العام تتضمن الآتي: « يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة ».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83432 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, شوي شوي ويطلعن من السيارات بحمالات الصدر فقط .. وهذه الحرية اللي بنو علمان يريدون ..
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 10 دقائق
هذولي فتيات اجانب من جنسيه عربيه يدورون العير الكبير ملت الفتيات من العنوسه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17972 ] نشر منذ 8 دقائق
اووف اووف ليش كذا وين الحياء والحشمه للدرجه ذي عاد !