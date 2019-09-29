فتيات يرتكبن مخالفات شرعية ومرورية وللذوق العام (فيديو)

خاص(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام فتيات بالعاصمة الرياض، بمخالفات شرعية وقانونية وكذلك للذوق العام.

وأوضع المقطع، الفتيات وهن يخرجن أجسامهن من المركبة ويرقصن على أنغام الموسيقى وسط طريق عام بالرياض.

وأثار المقطع، استنكار وغضب وجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ارتكاب الفتيات أكثر من مخالفة.

يشار إلى أن المادة الثالثة من لائحة الذوق العام تتضمن الآتي: « يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة ».