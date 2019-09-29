مدير قطار الرياض يعلن الموعد النهائي للافتتاح

علي القحطاني(صدى):

أعلن المهندس وليد العكرش مدير مشروع قطار الرياض، عن موعد افتتاح القطار المنتظر، لافتًا إلى أنه سيتم الافتتاح وفقًا للمواعيد المحددة في منتصف 2020.

وأكد « العكرش » أنه تمت تجربة مسارات المترو في الرياض، بالإضافة إلى إزالة 30% من التحويلات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء 135 مسارًا للدراجات وممرات المشاة.

وأوضح أن المسارات « 2،3،4 » ستكون أولى الخطوط المُفتتحة، على أن يتم افتتاح بقية الخطوط بنهاية 2020، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحمل المترو نحو 1.2 مليون راكب يوميًا.