مدير قطار الرياض يعلن الموعد النهائي للافتتاح
أعلن المهندس وليد العكرش مدير مشروع قطار الرياض، عن موعد افتتاح القطار المنتظر، لافتًا إلى أنه سيتم الافتتاح وفقًا للمواعيد المحددة في منتصف 2020.
وأكد « العكرش » أنه تمت تجربة مسارات المترو في الرياض، بالإضافة إلى إزالة 30% من التحويلات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء 135 مسارًا للدراجات وممرات المشاة.
وأوضح أن المسارات « 2،3،4 » ستكون أولى الخطوط المُفتتحة، على أن يتم افتتاح بقية الخطوط بنهاية 2020، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحمل المترو نحو 1.2 مليون راكب يوميًا.
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