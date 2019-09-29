مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عددًا من الوظائف الإدارية والفنية والصحية الشاغرة؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح أن الوظائف الشاغرة بالمسميات التالية: « مُساعد سباك، وكبير مراجعي الرعاية الصحية، وكبير المراجعين الداخلين، وتقني تخدير، واستشاري علم الأشعة التدخلية، ومُراجع داخلي، واستشاري مساعد التخدير، ومُمثل ثاني خدمات دعم الأشعة، ومُمرض أول، ومُمرض ثالث » .

وأفاد بأن التقديم يتم عبر عدة خطوات هي: الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) ثم اختيار (Last Week)، كتابة مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords)، الضغط على زر البحث (Search).

يمكن معرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــــــــــــــــا .