قرقاش: قطر تمجد الحوثي وتراهن على الإخوان لاستهداف السعودية والإمارات

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن قطر منخرطة في الأزمة اليمنية وتراهن على الإخوان باستهداف المملكة والإمارات عبر اليمن.

وصرّح « قرقاش » بأنه « من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى الى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب » .