بلغ حجمها 34 إنش.. شاهد سيارات Donk بجنوط عملاقة وألوان متغيرة

واشنطن(صدى):

دخل إلى عالم السيارات المعدلة سيارات Donk، والتي تعبر عن سيارات بجنوط أكبر بكثير من الجنوط القياسي.

وفي المعتاد هذه السيارات عي موديلات سيدان أمريكية قديمة بعجلات أضخم من 30 إنش مع ظهور بعض السيارات الجديدة في الساحة مؤخراً، آخرهم هذه الدودج تشالنجر المملوكة لكوري جونز.

السيارة تسير فوق جنوط عملاق 34 إنش بطلاء براق في عدة ألوان وظلال بناء على الزاوية التي تنظر إليه منها، مع انتقال اللون من الأخضر إلى الذهبي والبنفسجي وإلى الأزرق، مع مصابيح أمامية LED خاصة كذلك.

وغير صاحب السيارة داخليته كذلك ووضع جلود جديدة وإضاءة LED محيطية يمكن التحكم فيها عبر تطبيق في الجوال وسقف نجمي مستوحى من رولز رويس كذلك.