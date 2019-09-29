جامعة الأمير سلطان توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سلطان (قسم البنين) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل بمسمى (مُساعد إداري)، واشترطت الجامعة على المتقدم إجادة استخدام مجموعة برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) وخصوصاً برنامجي (الإكسل، والوورد).

وأشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس، لغة انجليزية (جيدة)، إجادة استخدام مجموعة برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) وخصوصاً برنامجي (الإكسل، والورد) خبرة لا تقل عن سنة.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):[email protected]