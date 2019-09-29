جامعة أم القرى تحدد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

حددت جامعة أم القرى مُمثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، موعد عقد الاختبارات الخاصة بالمتقدمين على الوظائف الأكاديمية التي سبق الإعلان عنها، لافتة إلى إنه سيتم عقد جميع الاختبارات التحريرية للعنصرين الرجالي والنسائي يوم الخميس 1441/02/04هـ الموافق 2019/10/03م في تمام الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 2 مساءً.

وأعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة أم القرى، في وقت سابق، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والصحية للعنصرين الرجالي والنسائي، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وترغب الجامعة في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا.

وكان ذلك وفق الشروط التالية:

– يُشترط بالنسبة لوظائف معيد ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدًا على الأقل، ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم عن 35 عامًا، أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75%).

– يُشترط بالنسبة لوظائف محاضر ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدًا على الأقل (إذا كان حاصلًا عليها من جامعة تمنحها بتقدير)، وإن كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير فلا بد أن يكون حاصلًا على تقدير لا يقل عن جيد جدًا بدرجة البكالوريوس.