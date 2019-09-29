شمس: ينعتوها بالضلع الأعوج وهم على اعوجاج خصرها يتقاتلون

الإثنين 30
سبتمبر
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يمال الفصعله
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حيدر[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 32 دقيقة
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حيدر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 16 دقيقة
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مسافر[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 8 دقائق
يمال الفصعله