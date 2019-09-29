بعد دعوات عزله.. «ترامب» يهدد الشعب الأمريكي «لن أدع ذلك يحدث أبداً»

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة من داخل البيت الأبيض عبر مقطع فيديو حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ نشره قبل ساعات .

وقال ” ترامب ” رداً على إجراءات الديمقراطيين لعزله : الديمقراطيّون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحّية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم .

وأضاف : لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأنّ مصير بلدنا على المحكّ بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبداً .

وجاء هذا المقطع رد على معركته مع الديمقراطيين بعد إتهامه بطلب دعمه من نظيره الأكراني في الإنتخابات الرئاسية ضد منافسه جو بايدن ما أسفر عن إجراءات عزله في حدث زلزل الرأي العام الأمريكي والدولي .