مجاهدي خلق: لدينا وثائق تثبت إدانة إيران في هجوم أرامكو بأوامر خامنئي وروحاني
أعلنت منظمة مجاهدي خلق أنها ستكشف غداً الإثنين أمام العالم ما يثبت تورط إيران في هجوم منشأتي نفط آرامكو في بقيق وخريص .
وقالت المنظمة أن لديها الدليل الكافي والمستندات لإدانة النظام الإيراني في هجوم آرامكو بأوامر من المرشد الأعلى ” خامنئي ” والرئيس روحاني .
وأضافت المنظمة الإيرانية أن مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن سيدلي بمعلومات إستخباراتية من داخل النظام الإيراني عن هجوم 14 سبتمبر 2019 على آرامكو النفطية السعودية .
وأكدت أن المؤتمر سيعقد في تمام العاشرة صباحاً بالنادي الوطني للصحافة ، ليعلن بالأدلة إدانة الحرس الثوري الإيراني .
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