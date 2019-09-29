مجاهدي خلق: لدينا وثائق تثبت إدانة إيران في هجوم أرامكو بأوامر خامنئي وروحاني

طهران(صدى):

أعلنت منظمة مجاهدي خلق أنها ستكشف غداً الإثنين أمام العالم ما يثبت تورط إيران في هجوم منشأتي نفط آرامكو في بقيق وخريص .

وقالت المنظمة أن لديها الدليل الكافي والمستندات لإدانة النظام الإيراني في هجوم آرامكو بأوامر من المرشد الأعلى ” خامنئي ” والرئيس روحاني .

وأضافت المنظمة الإيرانية أن مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن سيدلي بمعلومات إستخباراتية من داخل النظام الإيراني عن هجوم 14 سبتمبر 2019 على آرامكو النفطية السعودية .

وأكدت أن المؤتمر سيعقد في تمام العاشرة صباحاً بالنادي الوطني للصحافة ، ليعلن بالأدلة إدانة الحرس الثوري الإيراني .