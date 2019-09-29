4 إصابات في حريق قطار الحرمين.. والصحة تعلن الحالة الصفراء

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق في محطة قطار الحرمين السريع، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بعضهم تم إسعافه في الموقع.

وأكدت إدارة الطواريء والأزمات بصحة جدة، أنه تم نقل 4 مصابين للمستشفى، فيما تم إعلان الحالة الصفراء في 3 مستشفيات بجدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامر أسره مدير الطوارئ والأزمات بصحة جدة، أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع لعلاج الحالات التي لا تستدعي النقل، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر.

كما أشار «سامر» إلى أن الفرق الأرضية ما زالت تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء .

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