طريقة معرفة عدد أيام غياب الطلاب في نظام نور

حمود العنزي(صدى):

يحاول أولياء الأمور التوصل إلى طريقة لمعرفة عدد أيام الغياب المسجلة في نظام نور، وهو ما يتيحه موقع كشوف الذي يمكنك من تلقي إشعارات بها عبر رسائل نصية.

ويقدم موقع كشوف 4 أدوات مهمة لا غنى عنها لولي الأمر وهي «أداة مساعد نور لكشوف المهارات للمرحلة الابتدائية وسيتم قريبا إتاحة باقي المراحل، وأداة تصدير الغياب اليومي لموقع نور لجميع المراحل، وطباعة التقارير الإحصائية».

كما يُتيح أداة الرسائل النصية للغياب والتأخر اليومي والرسائل الخاصة والعامة، وأداة رصد المهارات في موقع نور، والتي يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي هنا

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، فتح باب التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عن طريق نظام نور وفق جدول زمني، وذلك بعد إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين للمعلمات.