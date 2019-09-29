بالفيديو.. أحلام تنفعل على محمد حماقي في «The Voice »

أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة انفعال الفنانة أحلام على الفنان محمد حماقي في برنامج The Voice، من شدة حماسها وإعجابها بصوت المتسابق المغربي رضوان الأسمر، الذي التف له جميع أعضاء لجنة التحكيم.

وعندما حانت لحظة اختياره أي فنان سوف ينضم، حاولت أحلام أن تمنع محمد حماقي من التدخل حتى لا يختاره المشترك، فتركت مقعدها وطلبت منه بشدة أن يلتف ويعود إلى مقعده، ما أثار موجة ضحك لدى الجمهور الذين أشادوا بخفة دمهما.

وقرر المتسابق المغربي رضوان الأسمر أن ينضم إلى فريق الفنانة سميرة سعيد ليحسم المنافسة لصالحها، وذلك في الحلقة الثانية من مرحلة ” الصوت وبس “.