بالفيديو.. «طفل الحمامات» يكشف وقائع مروعة لشرطة عفرين المدعومة من تركيا

وكالات(صدى):

ظهر طفلان سوريان، في وقت سابق، وهما ينظفان الحمامات بأظافرهما مجبرين من قبل شرطة بلدة شران التابعة لعفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية؛ فيما أكد أحدهما أنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة التي حاولت إجباره حتى على تنظيف الحمام بلسانه غير أنه رفض.

وأوضح الطفل الذي قال إن اسمه حمزة محمد علي، أنه غطت الشرطة وجهي الطفلين وأجبرتهما على تنظيف الحمام باللسان، لكن حمزة رفض، ما دفع عناصر الشرطة لضرب الطفل ضرباً شديداً؛ متسائلًا عمن سيأخذ حقه بعد الإهانة التي تعرض لها وقد ثبتت براءته من التهمة التي ساقتها الشرطة المدعومة من تركيا، بحسب موقع ” العربية. نت ” .

وفي السياق نفسه، تشهد منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا عملياً فوضى سلاح، وتجاوزات على أيدي الفصائل الموالية لأنقرة، كما يتهم أهالي تلك المناطق مجموعاتٍ مدعومة من الجيش التركي في المنطقة بالوقوف وراء حوادث خطف متكررة.