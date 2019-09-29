تسريب صوتي خطير لأردوغان ونجله يفضح فساد العائلة

أنقرة(صدى):

أذاعت قناة مصرية تسريب صوتي خطير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونجله «بلال»، يفضح فساد العائلة الحاكمة والاستبداد الذى يمارسه النظام الحاكم على الأتراك، فضلًا عن نهب ثرواتهم واستخدام كل الأساليب للتخلص من معارضيهم.

وطالب أردوغان في التسريب الصوتي نجله بتهريب أموالهم التي جمعوها بطرق غير مشروعة خارج تركيا من أجل حمايتها، ناصحا نجله بأن يتخذ كل الإجراءات التي تضمن عدم كشف أمرهما، وأن يبلغ شقيقه الأكبر وعمه وزوج عمته وكل العائلة بفعل ذلك، مبينا أن الأجهزة الرقابية أجرت تفتيشًا في منازل بعض من ينتمون إلى حزبه بتهم الفساد المالي.

وحث أردوغان نجله بأن يأخذ عمه إلى شخص يسمى “بيرات”، وينظر ثلاثتهم ماذا سيفعلون بالأموال الضخمة التي بحوزتهم، وهو ما تم بالفعل واقترح أن تعطى بعض الأموال إلى رجل الأعمال التركي فاروق كاليونجو، كي يتصرف بها «كما تصرف في الأموال والمبالغ السابقة».

وقال أردوغان ونجله خلال النقاش حول كيفية إخفاء الأموال سؤال بلال لوالده أثناء المكالمة، قائلًا: “يمكننا إعطاء 25 مليون دولار لجاليك (رجل أعمال)، والمتبقي سنشترى به شقة من شهريزار”، فرد أردوغان، قائلًا: “افعلوا ما ترونه”.