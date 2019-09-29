عمرو دياب يفرض شروطه أثناء وجوده مع دينا الشربيني في حمام السباحة

القاهرة(صدى):

لفت المطرب عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني أنظار الجمهور أثناء مشاركتهما في مهرجان الجونة السينيمائي والذي أختتمت أعمال دورته الثالثة مساء الجمعة الماضية .

وحرص النجم عمرو دياب على قضاء أغلب وقته في حمام السباحة برفقة الشربيني في أكبر فندق يضم النجوم العالميين مثل ” مينا مسعود ” .

واشترط “دياب” وجود حراسات شخصية لعدم إلتقاط صورة له وهو برفقة الشربيني أو مرور أي شخص آخر ، كما ظهر النجمان في أحد اليخوت بالجونة .

وظهر الهضبة برفقة الشربيني طوال المهرجان وحصا على إلتقاط الصور معاً وإظهار حبهما أمام الجمور ، كما حرص أغلب النجوم على إلتقاط صور معهما ومنهم النجمة بسمة التي نشرت صورتها معها قائلة : مع الهضبة بنفسه .

الجدير بالذكر أن الشربيني تحضر لجزء ثاني من مسلسل ” زي الشمس ” والذي حقق نجاح باهر في رمضان الماضي بمشاركة الفنانين : احمد السعدني ، وريهام عبد الغفور ، وسوسن بدر ، وجمال سليمان وغيرهم .