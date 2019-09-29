عمرو دياب يفرض شروطه أثناء وجوده مع دينا الشربيني في حمام السباحة
لفت المطرب عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني أنظار الجمهور أثناء مشاركتهما في مهرجان الجونة السينيمائي والذي أختتمت أعمال دورته الثالثة مساء الجمعة الماضية .
وحرص النجم عمرو دياب على قضاء أغلب وقته في حمام السباحة برفقة الشربيني في أكبر فندق يضم النجوم العالميين مثل ” مينا مسعود ” .
واشترط “دياب” وجود حراسات شخصية لعدم إلتقاط صورة له وهو برفقة الشربيني أو مرور أي شخص آخر ، كما ظهر النجمان في أحد اليخوت بالجونة .
وظهر الهضبة برفقة الشربيني طوال المهرجان وحصا على إلتقاط الصور معاً وإظهار حبهما أمام الجمور ، كما حرص أغلب النجوم على إلتقاط صور معهما ومنهم النجمة بسمة التي نشرت صورتها معها قائلة : مع الهضبة بنفسه .
الجدير بالذكر أن الشربيني تحضر لجزء ثاني من مسلسل ” زي الشمس ” والذي حقق نجاح باهر في رمضان الماضي بمشاركة الفنانين : احمد السعدني ، وريهام عبد الغفور ، وسوسن بدر ، وجمال سليمان وغيرهم .
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