مظاهرات يمنية حاشدة بالولايات المتحدة تأييدا للتحالف العربي وللتنديد بالحوثيين

واشنطن(صدى):

نظمت الجاليات اليمنية بالولايات المتحدة وكندا مظاهرات حاشدة أمام منظمة الأمم المتحدة بنيويورك أمس السبت دعماً للتحالف العربي بقيادة المملكة ولإدانة التنظيمات الإرهابية في اليمن بتحريض إيران .

وطالب المتظاهرون بردع التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ، وهجماتها الإرهابية ضد المملكة واستهداف منشآت النفط في المملكة .

كما نددوا بعدوان الميلشيات الحوثية الإيرانية في اليمن وبخاصة بالجنوب ، مطالبين العالم بإتخاذ موقف رادع ضد الحوثيين وتنظيم الإخوان باليمن .