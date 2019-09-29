مظاهرات يمنية حاشدة بالولايات المتحدة تأييدا للتحالف العربي وللتنديد بالحوثيين
نظمت الجاليات اليمنية بالولايات المتحدة وكندا مظاهرات حاشدة أمام منظمة الأمم المتحدة بنيويورك أمس السبت دعماً للتحالف العربي بقيادة المملكة ولإدانة التنظيمات الإرهابية في اليمن بتحريض إيران .
وطالب المتظاهرون بردع التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ، وهجماتها الإرهابية ضد المملكة واستهداف منشآت النفط في المملكة .
كما نددوا بعدوان الميلشيات الحوثية الإيرانية في اليمن وبخاصة بالجنوب ، مطالبين العالم بإتخاذ موقف رادع ضد الحوثيين وتنظيم الإخوان باليمن .
اترك تعليقاً