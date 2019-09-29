مفاجأة جديدة في قضية الطفلة جنى المعنفة على يد جدتها

القاهرة(صدى):

كشفت التحقيقات مفاجأة جديدة في واقعة مقتل الطفلة جنى محمد على بعد التعذيب على يد جدتها في قرية بساط الدين بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية شمال مصر.

وأكدت التحقيقات أن الجدة التي تسببت في وفاة جنى، مارست تعذيبًا وحشيًا ضد حفيدتها الثانية أماني شقيقة الطفلة المتوفاة؛ إذ أحرقت جسدها وشوّهت أعضاءها التناسلية لفتحها الثلاجة وتناولها طبق أرز.

ومن جانبه، قال أشرف ياسين محامي الطفلة، إن والد الطفلتين وعمتهما اكتشفا إصابة الطفلة الثانية أماني التي تبلغ 6 سنوات وتكبر جنى بعام واحد، حروق خطيرة في أماكن حساسة بجسدها وتشوهات ناتجة عن آثار حرق وكي.

كما أشار إلى أن الطفلة اعترفت أن جدتها قامت بتعذيبها؛ بسبب قيامها بفتح الثلاجة وتناول طبق أرز دون علمها، لافتة إلى أن التعذيب تضمن حروقًا وكيًا بالنار وشد وسلخ أجزاء من لحم الثدي بواسطة «بنسه» شعر نسائية.

وأكد تقرير المستشفى أن الطفلة مصابة بحروق في منطقة حساسة من جسدها ومناطق عفتها، لافتة إلى أنه تم نقل الطفلة أماني إلى مستشفى المنصورة الدولي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتوفت الطفلة جنى صباح أمس السبت، متأثرة بتعرضها للتعذيب على يد جدتها وبتر ساقها نتيجة الحروق التي تعرضت لها في مناطق عفتها.