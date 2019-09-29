مانشستر سيتي يبدأ رحلة التخلي عن جوارديولا

ماجد محمد(صدى):

بدأ نادي مانشستر سيتي، رحلة التخلي عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعدما فشل في التتويج القاري مع مانشستر سيتي، الأمر الذي دفع المسئولين، للتفكير في تجهيز بديل له، حال استمرار المعاناة خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ووقع المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست المدير الفني السابق لنادي فينورد، عقدا مع إدارة مانشستر سيتي، للعمل في أحد المناصب الداخلية بالنادي.

وتسعى خطة مانشستر سيتي إلى تطوير خبرة المدرب الهولندي، ببقاءه حال أثبت ملائمته لهذا الأمر، في ظل انتهاء عقد جوارديولا مع الفريق في صيف 2021.