شاب يتعرض لصدمة عارمة بعدما اكتشف أن زوجته الحامل هي أخته 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعرض شاب لصدمة عارمة بعدما اكتشاف أن زوجته الحامل هي أخته غير الشقيقة، ولم يُكشف عن هوية أي منهما، أنهما ينتميان لنفس الأب، بعد خضوعهما لاختبار الحمض النووي.

وأوضح الشاب: ” اكتشفت أنا وزوجتي مؤخرًا أننا ننتمي لنفس الأب.. لقد ارتبطنا لمدة 8 سنوات وتزوجنا في وقت سابق من هذا العام، كما أننا سنستقبل مولودنا الأول في مارس 2020“.

ولفت الشاب المصدوم: ” لا يزال والدنا الحقيقي (البيولوجي) على قيد الحياة، ولكننا لا نريد أي شيء منه، فهو سبب ما نمر به الآن، كما أنه لطالما كان شخصًا سيئًا “ .

وأبان الرجل أن والدهما لم يكن له وجود في حياتهما، كما لم تذكر أي من والدتيهما اسم الوالد في شهادتي ميلادهما، وشاء القدر أن يلتقي الزوجان ببعضهما البعض، ويقعا في غرام أحدهما الآخر، قبل أن تحدث الكارثة ويكتشفا بالصدفة صلة القرابة بينهما من خلال اختبار للحمض النووي.