حارس برشلونة يكشف كواليس تمريرته الحاسمة.. ويؤكد: لم أكن أرى سواريز بوضوح

ماجد محمد(صدى):

علق مارك اندري تير شتيغين حارس مرمى برشلونة على إنجازه الفريد بالدوري الإسباني بعدما استطاع أن يصنع هدف لفريقه أمام خيتافي بالجولة السابعة من الليجا .

وقال شتيغين : حققنا فوزًا مهمًا، على الرغم من صعوبة الأجواء، ولكني سعيد لقدرتنا على اقتناص الثلاث نقاط .

وكشف أنه اقتنص الفرصة رغم عدوم وضوح مكان سواريز قائلاً : مهمة حارس المرمى هي الحفاظ على مرماه من الأهداف، لقد رأيت موقف لويس سواريز في الملعب، واعتقد أنه الوقت المناسب لأمرر له الكرة، رغم عدم وضوح رؤيتي لمكانه .

وأضاف : الشيء المهم هو أن الفريق نجح في الوصول لهدفه من تلك المباراة، اعتقد أن لاعي خيتافي لم يصنعون الكثير من الفرص الخطيرة على مرمانا .

وحافظ شتيغين على نظافة شباكه كما استطاع أن يصنع هدف برشلونة الأول بتمريرة احترافة لسواريز ، لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة لبرشلونة في مباراة مشتعلة التنافس .