«الجبير» يكشف دفاتر من تاريخ إيران الأسود ويشن هجوما ناريا عليها

نايف السالم(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير دفاتر من تاريخ إيران الأسود وعدائها ، وما اقترفته بحق المملكة سياسياً وأمنياً وحتى على صعيد فريضة الحج .

وقال “الجبير” في حديث مع قناة ” فوكس نيوز ” : لقد كان التاريخ الإيراني للسنوات الأربعين الماضية واحدا من الأنظمة العدائية وخاصة ضد بلدي، كنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء سلوك إيران العدواني .

وتابع : على إيران أن تقرر ما إذا كانت دولة ثورية أو دوله قومية. وإذا كانت دولة قومية، فعليها أن تتقيد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى .

وطالب “الجبير” إيران بإحترام سيادة الدول الأخرى والتوقف عن تمويل الإرهاب مشيراً إلى عملياتهم الإجرامية بإغتيال سفراء ، ومحاولة تعطيل الحج ، وتفجير أبراج الخبر عام 1996 م وغيرها من قائمتهم الإرهابية .

وأضاف : في الآونة الأخيرة، كانوا يزودون الحوثيين بالصواريخ، 260 صاروخا إيراني الصنع أطلقها الحوثيون علي الأراضي السعودية .

كما كشف أن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران بإتجاه المملكة بلغ 150 طائرة ، فيما تمكنت القوات الجوية السعودية –بفضل الله – من صد هجماتها .