توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة «كوكا كولا» في الدمام
كشفت شركة ” كوكا كولا ” السعودية لتعبئة المرطبات ” عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي
– مُنسق الموارد البشرية (Human Resources Coordinator).
* الشروط
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- معرفة قوانين ولوائح أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/09/29م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم، من خلال الرابط التالي: هنا
– يتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
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