توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة «كوكا كولا» في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” كوكا كولا ” السعودية لتعبئة المرطبات ” عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– مُنسق الموارد البشرية (Human Resources Coordinator).

* الشروط

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- معرفة قوانين ولوائح أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/09/29م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم، من خلال الرابط التالي: هنا

– يتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.