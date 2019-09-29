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توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة «كوكا كولا» في الدمام

توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة «كوكا كولا» في الدمام
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” كوكا كولا ” السعودية لتعبئة المرطبات ” عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– مُنسق الموارد البشرية (Human Resources Coordinator).

* الشروط

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- معرفة قوانين ولوائح أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/09/29م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم، من خلال الرابط التالي: هنا

– يتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.


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