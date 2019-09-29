بالفيديو.. كشف مواصفات السيارة الرياضية الأحدث ” Corvette “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مواقع مختصة بشؤون السيارات معلومات توضح المواصفات التي ستطرح بها أحدث سيارة رياضية ” Corvette ” .

وعن مواصفات السيارة، زودت “شيفروليه” هذه السيارة بهيكل انسيابي جذاب، عليه شبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة تزيد من ثباتها خلال السرعات الفائقة.

كما حصلت ” Corvette C8 Stingray 2020 ” على قمرة غاية في التطور، بتصميم لم تشهده أي سيارة أخرى من قبل

حيث زودت هذه القمرة بمقاعد رياضية مميزة، ولوحة أزرار موضوعة على يمين السائق، وشاشتين كبيرتين قبالة مقعده.

وفيما يتعلق بـ ” محرك ” هذه السيارة، فصنع من خلائط خاصة من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة، وجاء بـ 8 أسطوانات، وسعة 6.2 لتر.

كما يتسم بعزم 390 حصانًا، ليعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل على زيادة سرعة المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان.

ومن المرجح أن تطرح هذه السيارة رسميًا في الأسواق في 2 أكتوبر المقبل، بسعر 59.9 ألف دولار فقط.