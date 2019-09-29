وظيفة شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي بالرياض  

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توافر وظيفة شاغرة بمجال تصميم الجرافيك.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم (لمدة 3 سنوات) في تخصص (التصميم، والاتصالات الرسومية، الفنون) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، أو درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم، والاتصالات الرسومية، الفنون) لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضح أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/29م، من خلال الرابط التالي: هنا