عقب الديربي.. راموس ينتقد سيميوني

نواف السالم(صدى):

سخر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، من الاحتجاج المتواصل للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تجاه عقب الديربي في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين

وأوضح راموس: ” سيميوني كان يشتكي كثيرًا، نحصل على المزيد من البطاقات الصفراء عندما يرتكبون المزيد من الأخطاء، لكنها مسألة تعود للحكام “؛ مضيفًا: ” هذه المباريات ضد أتلتيكو تكون قوية للغاية على الجانب البدني ” .

وتابع: ” ملعب أتلتيكو من أصعب الملاعب التي تخوض عليها مباريات.. كان الهدف هو الحصول على الثلاث نقاط وحاولنا خلق الفرص، كان هناك فرصة واضحة لبنزيما، أتلتيكو كذلك لعب بشكل جيد وقلص المساحات ” .