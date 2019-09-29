الهلال يتقدم بشكوى رسمية ضد التعاون

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تقدمت بشكوى رسمية ضد التعاون أمام لجنة الإنضباط بالإتحاد السعودي لكرة القدم بسبب أزمة عدم دفع مستحقات قضية انتقال اللاعب عبد الحميد السواط للتعاون .

وأكدت مصادر أن الهلال يطالب بتطبيق المادة 85 والتي تنص على معاقبة الممتنع عن تنفيذ قرار لجنة قضائية رياضية بغرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المتأخر مع منح موعد نهائي للسداد أو تنفيذ القرار غير المالي .

ومن المقرر وفقاً للمادة 85 خصم نقاط من فريق التعاون حال امتناعه عن سداد المستحقات ، وفقاً لتقدير اللجنة استناداً للمبلغ المتأخر .

وحول قيمة الغرامة المتوقعة على التعاون ، أكد خبراء أنها غالباً ما تمثل نسبة 5 % من قيمة المبلغ المتاخر .