بعد أول فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي.. لامبارد: «هذا هو تشيلسي!»

نواف السالم(صدى):

عبر فرانك لامبارد عن إعجابه بنجاح فريقه تشيلسي في تحقيق الفوز الأول على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما تمكن تشيلسي من تحقيق الفوز أمام برايتون بثنائية نظيفة.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “هذه هي كرة القدم وهذا هو تشيلسي، نرغب أن نكون الأفضل طوال الوقت، نحاول بناء كل شيء رائع هنا”.

وأوضح: “الثقة هامة للغاية قبل مواجهتي ليل وساوثهامتون، كنا الأحق بالفوز وحققنا ما سعينا من أجله منذ الدقيقة الأولى”، لافتا: ” جورجينيو هو الرقم واحد في ركلات الجزاء، الهدوء الذي يمتلكه أدهشني، لا أعلم ما حدث الموسم الماضي، لكنه لاعب بمواصفات قائد حقيقي”.

وتابع: “كانتي يعاني من إصابة منذ الموسم الماضي، وفترة الاعداد كانت صعبة بالنسبة له، ويليان كان مدهش اليوم، ويعتبر قدوة للاعبين الشباب”.