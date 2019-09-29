لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة للجنسين بشركة ثقة لخدمات الأعمال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ثقة الحكومية لخدمات الأعمال باب التقديم على 3 وظائف شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص القانون عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير ” ، وذلك للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة تفاصيل الوظائف كالتالي :

المسمى الوظيفي:

– مُستشار قانوني (للجنسين – العدد 3 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (قانون).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ومن المقرر إلتزام المتقدم بالمهام التدريبية مثل مساعدة أعضاء الفريق في أعمالهم وإعداد التقارير وإدخال البيانات وآداء المهام المكتبية الإعتيادية والإلتزام بسياسات الشركة وغيرها .

وأكدت الشركة توفر المزايا التالية :

1- المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية وقدرها 3,000 ريال.

2- تأمين طبي.

3- حساب أوبر.

وحول موعد التقديم ، أكدت “ثقة ” أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 30/1/1441 هـ ، وينتهي بتاريخ 26/ 2/ 1441 هـ ، وذلك من خلال الرابط التالي : هنا