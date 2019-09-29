بالفيديو.. راغب علامة يحرج أحلام بسبب «البلوك»

بيروت(صدى):

وضع الفنان اللبناني راغب علامة زميلته الفنانة الإماراتية أحلام، في موقف محرج، خلال الحلقة الثانية من برنامج ’’ ذا فويس ‘‘ .

وتفصيلآ، بدأ الأمر عندما صعدت المتسابقة نهى رحيم من تونس على المسرح وخطفت قلوب لجنة التحكيم، حيث تمكن راغب من إعطاء أحلام ” بلوك “ كي يمنعها من المنافسة على الفوز بالمسابقة.

ولم تنتبه ” أحلام ” لما فعله راغب فيها، ومع بدء إقناع المدربين للموهبة كي ينضموا إليها حاولت أحلام إقناع الموهبة باختيارها، فتدخل محمد حماقي للفت انتباهها للموقف الذي وقعت فيه.

وعلقت ” أحلام ” على الموقف قائلة: ’’ مين اللي عملي بلوك، المجرمين عملولي بلوك ” ، وتوجهت إلى الموهبة وسألتها: ” لو متعمليش بلوك كنتي هتختاري مين؟ ” .

وردت المتسابقة بأنها كانت ستختار ” أحلام ” ، وهو الأمر الذي جعلها ترتضي بالأمر الواقع.