تفاصيل آلية ضبط وسداد مخالفات لائحة الذوق العام

علي القحطاني(صدى):

قال رئيس جمعية الذوق العام بدر الزياني إن لائحة الذوق العام التي أقرتها وزارة الداخلية، تشمل المواطنين والوافدين، مبينا أن الشرطة هي المنوط بها ضبط المخالفين ورصد المخالفات بحقهم.

ولفت الزياني إلى أن آلية تحرير المخالفات تكون عن طريق رقم بطاقة الهوية للمخالف، كما هي المخالفات المرورية، موضحا أن عملية تسديد المخالفات ستكون إلكترونياً.

يذكر أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أعلن بدء تطبيق لائحة الذوق العام ودخولها حيز النفاذ أمس السبت، حيث تحتوي على 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال.