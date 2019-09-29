وظيفة إدارية شاغرة بالهيئة الملكية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال لحديثي التخرج، للعمل بمسمى ” مُنسق تدريب ” ، وفقًا للمواصفات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– مُنسق تدريب (للرجال – وظيفة واحدة).

* وصف التدريب

– تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة.

* المهام التدريبية

1- دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات.

2- تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية.

3- التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها.

4- تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم وأساليب التدريب، ومباشرة عملية التطوير، والاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية.

* الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي بتاريخ 1441/03/26هـ، من خلال الرابط التالي: هنا