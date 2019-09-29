وظيفة إدارية شاغرة بالهيئة الملكية بالرياض
كشفت الهيئة الملكية بالرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال لحديثي التخرج، للعمل بمسمى ” مُنسق تدريب ” ، وفقًا للمواصفات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– مُنسق تدريب (للرجال – وظيفة واحدة).
* وصف التدريب
– تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة.
* المهام التدريبية
1- دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات.
2- تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية.
3- التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها.
4- تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم وأساليب التدريب، ومباشرة عملية التطوير، والاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية.
* الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي بتاريخ 1441/03/26هـ، من خلال الرابط التالي: هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83415 ] نشر منذ 12 دقيقة
باالتوفيق لجميع المتقدمين ..