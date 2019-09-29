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  3. قيادي إخواني منشق يكشف تفاصيل لأول مرة عن إتفاق سري بين «أردوغان» و«مرسي»

قيادي إخواني منشق يكشف تفاصيل لأول مرة عن إتفاق سري بين «أردوغان» و«مرسي»

قيادي إخواني منشق يكشف تفاصيل لأول مرة عن إتفاق سري بين «أردوغان» و«مرسي»
ماجد القزيز(صدى):

تحدث القيادي المنشق عن جماعة الخوان الإرهابية ” مختار نوح ” لأول مرة عن تفاصيل العلاقة المريبة بين الإخوان وقطر وتركيا ، مؤكداً أن الجماعة كانت تسعي لتنفيذ مخططهما ولو على حساب الدولة المصرية .

وقال “نوح” أن الرئيس التركي أردوغان كان يسعى لإحياء حلم الخلافة العثمانية والسيطرة على الدول العربية والإسلامية وبخاصة مصر ، وبالتالي يواصل في سدة الحكم بتركيا طوال العمر .

وأكد “نوح ” أن اردوغان اتفق بالفعل مع الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي على إقامة قواعد عسكرية في مصر وأن يحق لتركيا قبول أو رفض قواعد عسكرية أجنبية في مصر ، وفقاً للعربية نت .

كما اتفق معه على إقامة اتحاد مع مصر “فيدرالية ” على أن تكون لتركيا الزعامة والقرار وتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ومشروعات اقتصادية ، مقابل الدعم المالي والسياسي الدائم للجماعة .

وقال “نوح ” أن اردوغان يعاني من إضطرابات نفسية وسياسية بعد القضاء على حلم الخلافة والسيطرة على العالم العربي من خلال مصر ، بالإضافة إلى سوء الأحوال الإقتصادية وتراجع شعبيته في بلاده ، وهو ما يفسر محاولات إعادة الإضطرابات السياسية لمصر والضخ مجدداً بالإخوان .


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