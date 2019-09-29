قيادي إخواني منشق يكشف تفاصيل لأول مرة عن إتفاق سري بين «أردوغان» و«مرسي»

ماجد القزيز(صدى):

تحدث القيادي المنشق عن جماعة الخوان الإرهابية ” مختار نوح ” لأول مرة عن تفاصيل العلاقة المريبة بين الإخوان وقطر وتركيا ، مؤكداً أن الجماعة كانت تسعي لتنفيذ مخططهما ولو على حساب الدولة المصرية .

وقال “نوح” أن الرئيس التركي أردوغان كان يسعى لإحياء حلم الخلافة العثمانية والسيطرة على الدول العربية والإسلامية وبخاصة مصر ، وبالتالي يواصل في سدة الحكم بتركيا طوال العمر .

وأكد “نوح ” أن اردوغان اتفق بالفعل مع الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي على إقامة قواعد عسكرية في مصر وأن يحق لتركيا قبول أو رفض قواعد عسكرية أجنبية في مصر ، وفقاً للعربية نت .

كما اتفق معه على إقامة اتحاد مع مصر “فيدرالية ” على أن تكون لتركيا الزعامة والقرار وتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ومشروعات اقتصادية ، مقابل الدعم المالي والسياسي الدائم للجماعة .

وقال “نوح ” أن اردوغان يعاني من إضطرابات نفسية وسياسية بعد القضاء على حلم الخلافة والسيطرة على العالم العربي من خلال مصر ، بالإضافة إلى سوء الأحوال الإقتصادية وتراجع شعبيته في بلاده ، وهو ما يفسر محاولات إعادة الإضطرابات السياسية لمصر والضخ مجدداً بالإخوان .