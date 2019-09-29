5 أسرار يجب معرفتها قبل بدء رحلة التخسيس

أميرة خالد(صدى):

يختلف النظام الغذائي المناسب لإنقاص الوزن من شخ إلى آخر حسب وزنه وحالته الصحية ، إلا أن هناك قواعد عامة لا يختلف عليها الجميع ينبغي الإستعانة بها في رحلة إنقاص وزنك .

ووفقاً لموقع “livestrong” فإنه ينبغي إلى تلك القواعد من أجل تخسيس صحي دون أعراض جانبية :

1- لا تعتمدي على الوجبات الصغيرة قليلة الدسم أو ما يُعرف بالرجيم القاسي ، فهو يساعد في البداية على فقدان الوزن ، بينما يسبب فقدان الكتلة العضلية ، واستعادة الوزن بسرعة لتخريب التمثيل الغذائي السليم .

2- قومي بإجراء اختبار شامل على جسمك من حيث حجم المياه والدهون والعضلات مع معرفة كمية السعرات التي تحتاجينها في اليوم ، فمن خلال المعرفة الجيدة لحالتك ستتوصلين للطريقة المناسبة للتخسيس .

3- لا تنساقي وراء الطرق السحرية كما يُقال عنها لخسارة الوزن ، فقط اتبعي الإرشادات الغذائية مع تناول المياه قبل الوجبات بمعدل كوبين واعتمدي أكثر على الخضراوات والفاكهة .

4- واصلي التحدي ولا تدعي نفسك فريسة للإحباط ، فمهما كان الوزت المفقود أقل من طموحك فهذا لا يمنع أن تواصلي وتعدلي نظامك الغذائي بما يحقق هدفك .

5- لا تنخدعي بقاعدة تعدد الوجبات ، لأنها قد تأتي بنتائج عكسية مع زيادة تناول الطعام عن السعرات المقررة في كل وجبة مما يؤدي للإفراط في الطعام ، والأفضل تحديد ثلاث وجبات مع شرب الماء وبعض الفواكه .