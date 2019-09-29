أفضل الهواتف الذكية في العالم لعام 2019

وكالات(صدى):

كشفت تقارير، عن قائمة بأفضل الهواتف الذكية في العالم لعام 2019؛ حيث احتل الهاتف الصيني ” ون بلس 7T ” المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام ” أندرويد ” لعام 2019.

ويتميز هذا الهاتف بتصميمه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور؛ بينما احتل المرتبة الثانية هاتف ” iPhone 11″ الذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6.1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة.

وفي المرتبة الثالثة، جاء هاتف آخر من طراز ” ون بلس ” وهو ” ون بلس 7 Pro ” الذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة، بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه؛ فيما هاتفا Google – Pixel 3a وPixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد.

وفي المرتبة الخامسة، جاء هاتف “ون بلس 6T ” الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه، كما شملت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e وiPhone XR وSamsung Galaxy Note 10 Plus وSamsung Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.