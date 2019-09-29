الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 7 مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العيص وبدر, ووادي الفرع, وينبع.