الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 7 مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العيص وبدر, ووادي الفرع, وينبع.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7419 ] نشر منذ 44 دقيقة
ماشاء الله،
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..