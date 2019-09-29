  • الأحد 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. هيفاء وهبي تكشف تطورات حالتها بعد ظهورها بوعكة صحية

هيفاء وهبي تكشف تطورات حالتها بعد ظهورها بوعكة صحية

هيفاء وهبي تكشف تطورات حالتها بعد ظهورها بوعكة صحية
بيروت(صدى):

أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحسن حالتها الصحية وأنها أصبحت بحالة جيدة ، وذلك بعد القلق الذي شعر به الجمهور على صحتها إثر ظهورها الأخير في حفل تتويج ملك جمال لبنان الذي فاز به محمد صندقلي .

وكانت النجمة قد بدت في وعكة صحية ، ما أثار القلق والتساؤلات ورغم ذلك خطفت قلوب جماهيرها خلال الحفل بما قدمته من باقة متنوعة من أجمل أغانيها .

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تحضر لعمل غنائي جديد بعد النجاح الساحق لأغنية “شاغلة كل الناس” وأغنية “توتة توتة ” التي حطمت بها الأرقام القياسية على تطبيق “تيك توك” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *