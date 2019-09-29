هيفاء وهبي تكشف تطورات حالتها بعد ظهورها بوعكة صحية

بيروت(صدى):

أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحسن حالتها الصحية وأنها أصبحت بحالة جيدة ، وذلك بعد القلق الذي شعر به الجمهور على صحتها إثر ظهورها الأخير في حفل تتويج ملك جمال لبنان الذي فاز به محمد صندقلي .

وكانت النجمة قد بدت في وعكة صحية ، ما أثار القلق والتساؤلات ورغم ذلك خطفت قلوب جماهيرها خلال الحفل بما قدمته من باقة متنوعة من أجمل أغانيها .

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تحضر لعمل غنائي جديد بعد النجاح الساحق لأغنية “شاغلة كل الناس” وأغنية “توتة توتة ” التي حطمت بها الأرقام القياسية على تطبيق “تيك توك” .