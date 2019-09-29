بالصور.. «المسند»: استمرار الحالة المطرية وستصل لمناطق جديدة

علي القحطاني(صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الحالة المطرية النشطة اليوم الأحد.

وأوضح ” المسند ” أنه من المتوقع أن يبلغ نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق ‎جازان، ‎عسير، الباحة، ومكة، وقد تمتد إلى غرب ‎نجران.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تمتد الحالة المطرية في الجنوب الغربي لبضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقة مكة وجنوب منطقة المدينة المنورة.