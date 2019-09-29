بالصور.. «المسند»: استمرار الحالة المطرية وستصل لمناطق جديدة
توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الحالة المطرية النشطة اليوم الأحد.
وأوضح ” المسند ” أنه من المتوقع أن يبلغ نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة، وقد تمتد إلى غرب نجران.
وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تمتد الحالة المطرية في الجنوب الغربي لبضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقة مكة وجنوب منطقة المدينة المنورة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83397 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الحمد لله . ربنا يريد بنا الخير ..