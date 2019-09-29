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بالصور.. «المسند»: استمرار الحالة المطرية وستصل لمناطق جديدة

بالصور.. «المسند»: استمرار الحالة المطرية وستصل لمناطق جديدة
علي القحطاني(صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الحالة المطرية النشطة اليوم الأحد.

وأوضح ” المسند ” أنه من المتوقع أن يبلغ نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق ‎جازان، ‎عسير، الباحة، ومكة، وقد تمتد إلى غرب ‎نجران.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تمتد الحالة المطرية في الجنوب الغربي لبضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقة مكة وجنوب منطقة المدينة المنورة.

 

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83397 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الحمد لله . ربنا يريد بنا الخير ..

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