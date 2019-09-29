هوجان يدعو محبي عروض WWE إلى انتظاره الشهر القادم في موسم الرياض 

نواف السالم(صدى):

توعد نجم المصارعة الشهير “هوك هوجان” منافسيه بالقوة والبأس خلال المصارعة التي ستكون ضمن “موسم الرياض” الترفيهي.

وبدا “هوجان” متحمسا و يستعرض عضلاته وطلته المعروفة، في فيديو يتحدث فيه عن عرض المصارعة القادم، داعيا محبي عروض WWE إلى انتظاره نهاية شهر أكتوبر القادم في ملعب الملك فهد الذي يستضيف عرض “كراون جول”الجديد.

وجدير بالذكر أن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، يستضيف عرض “كراون جول”، الخميس 31 أكتوبر المقبل، وسيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم المصارعة، ومعهم هوك هوجان وريك فلير.