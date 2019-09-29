شاب يقتل زوجته بسبب سلوكها المشين

بيروت(صدى):

قتل شاب ثلاثيني في لبنان زوجته بسبب سلوكها المشين، في منزل مهجور ومهدّم؛ حيث تم العثور على الجثة التي كانت الجثة مغطاة بطبقة من الرمل؛ فيما وجد الطبيب الشرعي جرح قطعي بليغ على طول الرقبة من الجهة الأمامية وجروح متعددة في اليدين وجسد المجني عليها.

وأوضح الشاب أنها كانت زوجته منذ سنة وأربعة أشهر، وقد تزوّج بعدها من امرأة ثانية عاد وطلقّها ودخل بسببها السجن ستة عشر يوماً بعد رفعها دعوى نفقة ضدّه، ولمّا خرج منه عاد وتزوج من زوجته الأولى؛ ليشاهد في هاتفها صوراً خلاعيّة وأخرى لها من دون حجاب، فقام بتأنبيها وبدّل خط الهاتف.

وراح الأقارب ينعتونه بـ” أبو قرون “، ما ولّد لديه النيّة لأذيتها بسبب أفعالها المشينة؛ كما علم أنها كانت برفقة شاب وقد أوقعت هويتها في سيارته وأنه عندما واجهها بهذه الواقعة أنكرتها؛ ليستدرجها في نزهة بعيدة ويقوم بذبحها وطعنها في قلبها ويديها.