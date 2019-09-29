«هيئة الطيران» تصدر رخصة جديدة لإحدى الشركات لتشغيل الرحلات الداخلية

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، عن إصدار رخصة جديدة لإحدى الشركات لتشغيل الرحلات الداخلية في المملكة.

وأوضح المنصوري أن الرخصة في طور استكمال الإجراءات النظامية داخل هيئة الطيران المدني، مضيفا:” سيُعلن عنها عند الانتهاء من استكمال كافة المتطلبات”.

وأبان أن العمل في مشروع تطوير الصالتين (3 و4) في مطار الملك خالد الدولي يسير وفق البرنامج الزمني والخطط المحددة له، حيث إن هناك متطلبات في البنية التحتية تتطلب التصنيع في خارج المملكة وتتطلب وقتاً للتصنيع والتوريد ومن ثم التركيب.