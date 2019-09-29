راموس يسب والدة حكم ديربي مدريد

عادل الحربي(صدى):

تصرف قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، أمس السبت، تصرفًا غير لائقا تجاه حكم الديربي أمام أتلتيكو مدريد في المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي.

واحتج راموس في إحدى الكرات على مساعد الحكم في أرض الملعب، ووجه سبابًا لوالدته.

وانفعل دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الذي توجه إلى الحكم وأخبره بسب راموس له، وطالب بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ويتصدر ريال مدريد مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بينما ظل أتليتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة.