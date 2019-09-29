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قصة صورة «الطفلة الباكية» على الحدود التي عكست معاناة اللاجئين

قصة صورة «الطفلة الباكية» على الحدود التي عكست معاناة اللاجئين
واشنطن(صدى):

حازت صورة طفلة باكية على جائزة «وورلد برس فوتو» لعام 2019، حيث جسدت معاناة اللاجئين الذين يموتون أثناء رحلاتهم.

ووثقت الصورة حالة الكراهية المزمنة للمهاجرين في أمريكا، وبطلتها طفلة هندوراسية عمرها عامين فقط.

وأيقظت صورة الطفلة الصغيرة الرأي العام العالمي حيال معاناة اللجوء وكيف يخوض الناس الذين يواجهون الصعوبات في بلدانهم صراعهم مع الحياة.

والتقط الصورة المصور «جون مور»، أثناء تفتيش أحد الحراس الأمريكين لوالد الطفلة بعد أن أفزعها بنزع والدها منها لإحتجازه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أسأل الله العلي العظيم أن يستر عليهم ويرحمهم.

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