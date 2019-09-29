  • الأحد 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صورة تاريخية للملك عبدالله لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية

صورة تاريخية للملك عبدالله لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية

صورة تاريخية للملك عبدالله لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية
واشنطن(صدى):

ظهر الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله – في صورة نادرة، لحظة التقاطه صورة لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة الملك عبدالله ،موضحة أنها تعود إلى عام 2002م-1422هـ.

وظهر الملك عبد الله -ولي العهد- آنذاك، ممسكًا بلجام الفرس على يمينه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3049 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمك يابو متعب
فارس من فرسان الجزيرة وفرسة البغدادي واستقبال ملك الاردن خير شاهد
رحمك الله يابو متعب وحفظ الله سلمان الحزم

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله ويسامحه ياررررب
( ملك القلوب )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *