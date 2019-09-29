صورة تاريخية للملك عبدالله لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية
ظهر الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله – في صورة نادرة، لحظة التقاطه صورة لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية.
ونشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة الملك عبدالله ،موضحة أنها تعود إلى عام 2002م-1422هـ.
وظهر الملك عبد الله -ولي العهد- آنذاك، ممسكًا بلجام الفرس على يمينه.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3049 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمك يابو متعب
فارس من فرسان الجزيرة وفرسة البغدادي واستقبال ملك الاردن خير شاهد
رحمك الله يابو متعب وحفظ الله سلمان الحزم
Abu Rotana[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ويسامحه ياررررب
( ملك القلوب )