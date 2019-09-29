صورة تاريخية للملك عبدالله لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية

واشنطن(صدى):

ظهر الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله – في صورة نادرة، لحظة التقاطه صورة لغلاف مجلة «تايم» الأمريكية.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة الملك عبدالله ،موضحة أنها تعود إلى عام 2002م-1422هـ.

وظهر الملك عبد الله -ولي العهد- آنذاك، ممسكًا بلجام الفرس على يمينه.