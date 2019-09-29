توضيح من الجوازات بشأن إرسال رسائل نصية لولي الأمر عند سفر المرأة

علي القحطاني(صدى):

أكد الحساب الرسمي لخدمات الجوازات الالكترونية، أنه بإمكان من بلغت السنّ القانونية 21 عاماً السفر دون تصريح من ولي الأمر.

وأشار الحساب إلى أن النظام لا يرسل إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة لولي أمر المواطنة حال سفرها.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة قالت إنها تبلغ من العمر 33 عاماً وسألت عمّا إن كانت تحتاج إذن ولي أمرها وما إن كان سيصله إشعار بسفرها عبر الرسائل النصية القصيرة.

يذكر أن صدر قرارا رسميًا يسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج واستخراج جواز سفر بدون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر، للواتي يبلغن 21 سنة وما فوق.