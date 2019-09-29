أمريكا توقف مبيعات زانتاك وعقاقير أخرى لعلاج الحموضة

وكالات(صدى):

أعلنت شركة سي.في.إس الأمريكية للرعاية الصحية أنها ستوقف مبيعات عقار زانتاك المشهور لعلاج حرقة المعدة، ومنتجات أخرى لها تحتوي على مادة رانيتيدين، في صيدلياتها.

وجاء ذلك بعدما اكتشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجود آثار لمادة مسرطنة معروفة في بعض من تلك العقاقير.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت هذا الشهر اكتشافها كميات ضئيلة من مادة مسرطنة مما يطلق عليه اسم (إن-نيتروسوديميثيلامين) في بعض الأقراص، كما اكتشفته في عدد من أدوية علاج ضغط الدم التي يتم استخدامها على نطاق واسع، مما تسبب في نقص هذه العقاقير.

وقالت (سي.في.إس) إن إجراء تعليق المبيعات احترازي في الوقت الذي تواصل في إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعة ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة (إن.دي.إم.إيه) الموجودة في رانيتيدين، وهو المادة الفعالة في زانتاك، قد تشكل خطرا على صحة المرضى.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أصدرت قبل أيام تعميمًا لجميع المستشفيات بالمملكة بسحب وتعليق المستحضرات الطبية التي تحتوي على المادة الفعالة رانيتيدين ، استجابة لتوصية هيئة الغذاء والدواء لتعليق تسجيل تلك المستحضرات إحترازياً لإحتمال وجود شوائب بها تسبب السرطان لحين إنتهاء إجراءات التحقيق .

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