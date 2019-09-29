بالصور..رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق يزور فجر السعيد في المستشفى

خالد الظفيري(صدى):

خصص الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا، زيارة إلى الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في المستشفى.

وأعربت السعيد عن سعادتها بزيارة الشيخ ناصر التي رفعت من روحها المعنوية، مشيرة إلى حرصه على متابعة حالتها الصحية مع الطاقم الطبي بأكمله.

يُذكر أن فجر السعيد، انتقلت للعلاج في فرنسا أول أغسطس الجاري بعد أن دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية تحويل مسار، وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.